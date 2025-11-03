Menschen ab 50 reisen deutlich anders als jüngere Urlauberinnen und Urlauber. Das fängt laut einer neuen Auswertung bereits bei der Buchung an.
Wo soll es im nächsten Urlaub hingehen? Diese Frage stellen sich in Deutschland Reisende ab einem Alter von 50 Jahren offenbar deutlich früher als ihre jüngeren Mitmenschen. Auch entscheiden sie sich dann laut Angaben von HolidayCheck häufig für eher klassische Sonnenziele. Das Reiseportal hat für eine Erhebung Buchungen der vergangenen zwei Jahre ausgewertet.