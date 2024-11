Aktuell zwölf Shows geplant: Schlagerkönigin Helene Fischer kündigt zusätzliche Tour-Termine an

Viele ihrer Fans können gar nicht genug von ihr bekommen. Wie gut, dass Helene Fischer (40) jetzt drei weitere Konzerte ihrer großen "360° Stadion Tour" plant. In einem Beitrag auf Instagram freut sich die Sängerin: "Ihr Lieben, ich habe großartige Neuigkeiten für euch! Mit ganzem Herzen und voller Vorfreude darf ich euch heute etwas Besonderes ankündigen: Zusätzliche Tour-Termine 2026!"

Helene Fischers Fans sind "unaufhaltsam und verrückt"

Fischer teilt in dem Post nicht nur mit, wann und wo die Zusatzkonzerte stattfinden sollen, sie äußert auch ein Lob an ihre Fans. "Eure unbeschreibliche Energie und Liebe hat mich so sehr beflügelt, dass wir uns entschieden haben, noch ein paar Städte dranzuhängen. Danke, dass ihr so unaufhaltsam und verrückt seid", heißt es auf der Social-Media-Plattform.

Am 10. Juni 2026 geht es demnach jetzt auch ins Rudolf-Harbig-Stadion in Dresden, wo Fischer "gemeinsam den Sommer feiern" wolle. Am 7. Juli möchte Fischer in der Heinz von Heiden Arena in Hannover "eine unvergessliche Nacht voller Emotionen mit euch" verbringen und für den 3. Juli ist im Hamburger Volksparkstadion eine Zusatzshow geplant. Sie freue sich schon "unendlich auf all die Momente, die wir 2026 gemeinsam kreieren werden".

Laut einer Verlinkung auf ihrer Homepage gibt es die neuen Tickets für Dresden, Hamburg und Hannover schon ab dem 12. November unter "www.helene-fischer.de". Damit werden aktuell zwölf Tour-Termine gelistet - neben den bereits erwähnten Städten auch in Berlin, Stuttgart, Frankfurt, Gelsenkirchen, Köln, Wien, Zürich und München. In Hamburg tritt Fischer an zwei aufeinanderfolgenden Abenden (3. und 4. Juli 2026) auf.