Musikproduzent Ralph Siegel (78) geht es gesundheitlich wieder schlechter. Der Krebs ist zurück und er muss sich aktuell erneut schonen.

Laura Siegel: "Das sind unfassbare Schmerzen"

"Jetzt haben wir das gleiche wieder im Brustwirbel 5. Und da ist jetzt leider der Brustwirbel gebrochen. Das sind unfassbare Schmerzen", berichtet seine Ehefrau Laura Siegel am Donnerstag am Rande ihrer Charity-Wiesn-Veranstaltung zu Gunsten kranker Kinder dem TV-Magazin "Brisant". "Der [Brustwirbel] sollte jetzt aber wieder zusammenwachsen, deshalb soll er auch viel liegen, viel ruhen, und jetzt eben nicht auf Veranstaltungen gehen", fügt sie hinzu.

Vor bald 20 Jahren bekam Ralph Siegel erstmals die Diagnose Krebs gestellt. Immer wieder kämpfte er sich mit dem vollen medizinischen Programm heraus. Doch nun ist die Erkrankung "zum vierten Mal" zurückgekehrt, wie das Magazin zusammenfasst.

Und wie reagiert der Münchner Musiker und Komponist auf die aktuelle Situation? "Seinen Humor hat er nicht verloren. Er reißt immer seine Sprüche. Und manchmal denk ich: Jetzt hör aber auf, wenn er sagt: Nächste Woche weiß ich ja nicht mal mehr, ob ich da bin", erzählt Laura von seinen "richtig makabren" Sprüchen. Aber dann lache er selber wieder. "Er ist ein ganz toller Kämpfer", sagt sie voller Respekt für den Mann, mit dem sie seit 2018 verheiratet ist.

Geburtstag am 30. September - 2025 steht der 80. an

Ob der gesundheitlichen Umstände wird Ralph Siegel seinen 79. Geburtstag am 30. September nicht wie üblich auf dem heißgeliebten Münchner Oktoberfest feiern können. Was das für ihn bedeutet, wissen diejenigen Gäste bei Lauras Damen-Event, die ihn gut kennen.

"Er ist einer, der wirklich bis zuletzt bleibt", schwärmt die Berliner Sängerin und Schauspielerin Jennifer Siemann (33) von den gemeinsamen Wiesn-Zeiten. "Alle wissen, wie großherzig der Ralph ist und wie schwer es ihm jetzt fallen wird, weil er nicht so fit ist, dass er heute oder die nächsten Tage - vielleicht sogar an seinem Geburtstag - nicht auf der Wiesn sein kann", sagt Marianne Hartl (71). Autorin Patricia Riekel (75) formuliert es etwas positiver: "In dem Fall sage ich: Entschuldigt, ja. Aber nächstes Jahr wird dann der Geburtstag wieder hier gefeiert".

Laura und Ralph Siegel haben natürlich auch schon über seinen nahenden Geburtstag und den großen Runden in einem Jahr gesprochen. "Nicht den 79., sondern den 80., den wollen wir richtig groß feiern. Und 79 den Umständen entsprechend jetzt eher klein", verrät sie.