Die Feuerwehr ist mit 125 Einsatzkräften vor Ort. Foto: SDMG// Dettenmeyer

In einer Sindelfinger Sammelunterkunft in der Eschenriedstraße ist am Dienstagmorgen ein Feuer ausgebrochen. Die Löscharbeiten dauern noch an, laut ersten Informationen der Polizei wurde aber niemand verletzt.















Am Dienstagmorgen ist in der Eschenriedhalle in Sindelfingen (Kreis Böblingen), in der Flüchtlinge untergebracht sind, ein Feuer ausgebrochen. Nach ersten Informationen der Polizei ist aktuell ein Großaufgebot von Feuerwehr, Polizei und Rettungskräften vor Ort. Alle 80 Personen, die momentan dort leben, konnten in Sicherheit gebracht werden.

Auf dem ehemaligen Schulgelände in der Eschenriedstraße waren 40 Personen im Schulgebäude untergebracht, weitere 40 Personen haben eine Bleibe in der Sporthalle gefunden. Laut Polizei ist der Brand in einem Lagerraum der Halle ausgebrochen, allerdings wurden beide Gebäude aus Sicherheitsgründen evakuiert. Nach aktuellen Informationen ist von den Bewohnern niemand verletzt, eine Person des Sicherheitsdienstes ist mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht worden.

Die Stadt Sindelfingen muss nun für die 40 Personen, die in der Sporthalle untergebracht waren, eine neue Bleibe suchen, da die Halle laut Aussagen der Feuerwehr vorerst nicht bewohnbar ist. Das Schulgebäude scheint nach derzeitigem Stand nicht betroffen zu sein, teilt die Polizei mit, allerdings sei dies noch nicht abschließend geklärt.

Warum dort ein Feuer ausgebrochen ist, ist noch nicht klar, da die Löscharbeiten noch in vollem Gange sind. Die Feuerwehr ist mit 18 Fahrzeugen und 125 Einsatzkräften vor Ort, der Rettungsdienst mit 13 Fahrzeugen und 26 Kräften. Die Polizei ist mit fünf Streifenwagenbesatzungen im Einsatz.