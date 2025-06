Aktuell auf Kino-Promotour: Jonathan Bailey spricht über seine Zukunft bei Bridgerton

Jonathan Bailey (37) ist derzeit mitten in der Promotour für seinen neuen Blockbuster "Jurassic World: Die Wiedergeburt". Doch auch in Interviews dreht sich vieles weiterhin um die Netflix-Hitserie "Bridgerton", in der er als Anthony Bridgerton die Fans begeistert. In einem Interview hat der Schauspieler nun darüber gesprochen, wie es um seine Zukunft bei der Erfolgsserie steht.

Beinahe hätte er sich gar nicht beworben

Schwer vorzustellen: Fast wäre Jonathan Bailey gar nicht Teil des Erfolgsformats geworden. 2018, als das Casting für "Bridgerton" stattfand, war er kurz davor, das Angebot abzulehnen. "Ich habe die Anfrage bekommen und hätte mich beinahe nicht beworben", so Bailey gegenüber "The Hollywood Reporter". Zu diesem Zeitpunkt steckte er noch mitten in den Proben und Aufführungen für das Musical "Company", das ihn sechs Monate lang voll in Anspruch genommen hatte.

Lesen Sie auch

"Ich war damals wirklich durch. Ich brauchte erst mal eine Pause vom Schauspiel." Zunächst las er sogar für die Rolle des Dukes, die später von Regé-Jean Page übernommen wurde. Schließlich überzeugte er die Produzenten im Gespräch und bekam die Rolle des ältesten Bridgerton-Bruders Anthony.

Dreharbeiten zur Serie sehr einnehmend

Über die Dreharbeiten, die noch kurz vor dem weltweiten Pandemie-Lockdown begannen, sagt Bailey: "Wenn man bei einer Produktion wie 'Bridgerton' dabei ist und sich von Freunden und Familie verabschiedet, dann nimmt einen das komplett ein." In einem Interview habe er kürzlich gelesen, wie Schauspieler Walton Goggins erzählte, dass er froh sei, dass ihm ein Riesenhit wie "White Lotus" nicht zehn Jahre früher passiert sei - damals hätte er nicht gewusst, wie er damit umgehen solle. "So ähnlich ging es mir mit 'Bridgerton'", gesteht Bailey. "Es kam ein bisschen schneller, als ich bereit war." Zurück im Theater und bei vertrauten Projekten habe er wieder Boden unter den Füßen gefunden.

Bleibt Jonathan Bailey "Bridgerton" treu?

Dass er der Netflix-Serie eines Tages komplett den Rücken kehren könnte, kann sich Bailey nicht vorstellen: "Ich war nie jemand, der sagt: 'Danke und tschüss.' Das liegt nicht in meiner Natur", betont er. "Ich empfinde da einen echten, brüderlichen Stolz."

Gleichzeitig sei ihm bewusst, dass es in der Zukunft durchaus Staffeln geben könne, in denen es aus terminlichen Gründen oder aus dramaturgischer Sicht weniger Raum für seine Figur gebe. "Aber ich werde meine Cast-Kolleg:innen in jedem Fall weiterhin unterstützen", so Bailey. Er weiß aus eigener Erfahrung, wie wichtig Konstanz und vertraute Figuren in langen Serien sind: "Ich liebe langlebige Serien und weiß, wie wichtig es für das Publikum ist, dass Charaktere und Geschichten sich entwickeln."

Bei der kommenden vierten Staffel ist Bailey aber auf jeden Fall dabei, die Dreharbeiten laufen aktuell. n der von Shonda Rhimes produzierten Erfolgsserie, die auf den Romanen von Julia Quinn basiert, dreht sich jede Staffel um die Liebesgeschichte eines Bridgerton-Geschwisters im Londoner Regency-Zeitalter. Nach dem Megaerfolg der ersten drei Staffeln fiebern die Fans bereits den neuen Folgen entgegen. Wie viele Staffeln es insgesamt geben wird, ist offiziell noch offen - die Bücher bieten Stoff für mindestens acht Staffeln.

Und auch Bailey selbst träumt davon, eines Tages auf eine lange Seriengeschichte zurückblicken zu können: "Ich freue mich schon darauf, in ein paar Jahren - vielleicht nach acht Staffeln - gemeinsam mit allen dazusitzen und zu sagen: Schaut, was wir zusammen geschaffen haben."