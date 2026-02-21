Aktuell auf dem achten Rang: Britische Regierung will Ex-Prinz Andrew aus der Thronfolge schmeißen

Die britische Regierung plant offenbar, Andrew Mountbatten-Windsor per Gesetz aus der Thronfolge zu entfernen. Der Bruder von König Charles war zuvor festgenommen und nach elf Stunden wieder auf freien Fuß gesetzt worden. Auf seinem Anwesen laufen unterdessen umfangreiche Durchsuchungen.
Die britische Regierung arbeitet einem BBC-Bericht zufolge an einer Gesetzesänderung, die Andrew Mountbatten-Windsor (66) endgültig aus der königlichen Thronfolge entfernen soll. Verteidigungsminister Luke Pollard bestätigte in der BBC-Sendung "Any Questions", dass man "absolut" mit dem Buckingham-Palast zusammenarbeite, um den ehemaligen Prinzen davon abzuhalten, "potenziell nur einen Herzschlag vom Thron entfernt" zu sein. Unabhängig vom Ausgang der laufenden Polizeiermittlungen sei das "das Richtige", so Pollard.