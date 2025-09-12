Aktivurlaub bis Wellness: Bayerischer Wald: Den Herbst in der Natur genießen

Wenn sich die Blätter langsam bunt färben und zu fallen beginnen, ist eine ganz besondere Zeit für viele Naturliebhaber gekommen. Im Bayerischen Wald lässt sich der Herbst ganz wunderbar erleben.
Die bunte Landschaft erleben oder einfach nur vor idyllischer Kulisse entspannen, beides ist im Herbst im Bayerischen Wald ganz wunderbar möglich. Für Familien und Naturliebhaber hat die Region in vielen Fällen einiges zu bieten. Wer gerne wandert oder sich beispielsweise im Gravelbiken versuchen möchte, findet zahlreiche Routen. Und für die Entschleunigung gibt es unterschiedliche Wellness-Angebote.