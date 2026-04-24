Aktivspielplatz in Stuttgart-Ost: Probleme auf dem Aki Raitelsberg waren bekannt – Warum hat keiner gehandelt?

Die Stadt und die Stuttgarter Jugendhaus-Gesellschaft haben schon lange von Missständen gewusst. Doch abgesehen von Gesprächen ist nichts passiert. Warum? Und wie geht es nun weiter?
Es ist ein Ende mit Schrecken gewesen: Vor einer Woche ist der Vorstand des Aktivspielplatzes (Aki) in Stuttgart-Ost geschlossen und mit sofortiger Wirkung zurückgetreten. Dem voraus gegangen waren jahrelange Streitigkeiten zwischen dem Vorstand und einer Gruppe, die sich als Freunde und Unterstützer des Aki bezeichnet.