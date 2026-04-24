Aktivspielplatz in Stuttgart-Ost: Probleme auf dem Aki Raitelsberg waren bekannt – Warum hat keiner gehandelt?

Die Stadt und die Stuttgarter Jugendhaus-Gesellschaft haben schon lange von Missständen gewusst. Doch abgesehen von Gesprächen ist nichts passiert. Warum? Und wie geht es nun weiter?

Es ist ein Ende mit Schrecken gewesen: Vor einer Woche ist der Vorstand des Aktivspielplatzes (Aki) in Stuttgart-Ost geschlossen und mit sofortiger Wirkung zurückgetreten. Dem voraus gegangen waren jahrelange Streitigkeiten zwischen dem Vorstand und einer Gruppe, die sich als Freunde und Unterstützer des Aki bezeichnet.

Zuletzt hatte sich für viele Familien spürbar die Situation auf dem Platz immer weiter verschlechtert. Vor allem gab es kaum noch Personal, weshalb der Aki – nachdem er eine Zeit lang komplett geschlossen war – aktuell nur noch an zwei Tagen in der Woche öffnet.

Schwere Vorwürfe auf beiden Seiten

„Der Vorstand wird seinem eigenen Anspruch und seiner gesellschaftlichen Verantwortung derzeit nicht gerecht“, hieß es in dem offenen Brief, den 48 Personen unterzeichnet hatten. Das Missmanagement zeige, dass der Vorstand entweder nicht willens oder grundsätzlich nicht in der Lage sei, den Verein und damit den Platz zu führen.

Der Vorstand reagierte keine 24 Stunden später mit einem Rundschreiben an die „Mitglieder und Freunde des Aki Raitelsberg“. Es seien Lügen und Indiskretionen verbreitet worden. „Wir ziehen uns zurück, damit der Streit und die Diskussionen, die seit Jahren geführt werden, endlich ein Ende finden“, erklärte der Vorstand. Nun muss es Neuwahlen geben.

Die Stadt hatte bereits 2024 erste Hinweise auf Unruhen auf dem Aktivspielplatz Raitelsberg erhalten, schreibt die Pressestelle auf Anfrage unserer Zeitung. Dabei sei es vor allem um die personelle Situation im pädagogischen Bereich gegangen. Es habe verschiedene Gespräche gegeben, mit dem Ziel, die notwendige Stabilität im Team wieder herzustellen. In den Monaten danach sei die Lage weiter angespannt gewesen. Auch Eltern hätten sich gemeldet und ihre Sorgen wegen der Situation auf dem Platz geäußert. Den Vorwurf, dass städtische Fördermittel zweckwidrig verwendet worden seien, habe es aber nicht gegeben.

Der Aki Raitelsberg ist ein Kleinod für Kinder und Familien. Foto: Lichtgut/Leif Piechowski

Auch die Stuttgarter Jugendhaus-Gesellschaft (STJG) ist seit langem im Bilde. Man sei im Frühjahr 2025 vom damaligen Team des Aki Raitelsberg über Missstände informiert worden, sagt Tim Krüger-Velinsky, Bereichsleiter Kinder- und Jugendprojekte bei der STJG. Daraufhin habe die STJG Gespräche zwischen den Mitarbeiterinnen und dem Vorstand initiiert.

Mit dem Rücktritt zweier Vorstandsmitglieder und dem Weggang der verbliebenen Mitarbeiterinnen im Januar 2026 fand dieser Prozess ein jähes Ende. Im März 2026 zog das Jugendamt die Reißleine und beauftragte die STJG, vorübergehend die fachliche und organisatorische Verantwortung für das Personal zu übernehmen. Das heißt, dass sowohl die Begleitung der aktuell noch verbliebenen Mitarbeiterin als auch die Besetzung der vakanten Stellen in der Verantwortung der STJG liegen.

STJG führt Bewerbungsgespräche

Seitdem führe man mit großem Engagement Bewerbungsgespräche und organisiere Hospitationen, sagt Tim Krüger-Velinsky. „Ziel ist es, zeitnah ein neues, stabiles Team aufzubauen, das die Einrichtung von Grund auf nach den Grundprinzipien der offenen Kinder- und Jugendarbeit neu belebt.“ Gleichzeitig sei man im engen Austausch mit der noch verbliebenen Mitarbeiterin, um das aktuelle Angebot vor Ort zu erhalten. „Wir sind zuversichtlich, dass ab Mai 2026 die Personalsituation auf dem Aktivspielplatz Raitelsberg spürbar verbessert werden kann und ein regelmäßiger Alltagsbetrieb schrittweise ermöglicht wird“, so der Bereichsleiter.

Tim Krüger-Velinsky betont, dass die STJG auf die Strukturen des Vereins keinen Einfluss habe. „Wir schätzen die Eigenständigkeit der freien Trägerlandschaft und die demokratische Vielfalt, für die diese steht.“ Die STJG-Fachberatung sei für das Ehrenamt, für den Vorstand und die Geschäftsführerin des Aki Raitelsberg jederzeit ansprechbar und biete jede benötigte Unterstützung an, um den Verein und den Platz zukunftsfähig aufzustellen.

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Die Pressestelle der Stadt schreibt, das Jugendamt wolle den Aktivspielplatz wieder in ruhige und verlässliche Bahnen bringen. Das Ziel sei es, die Verantwortung schrittweise wieder an einen vom Verein neu zu wählenden Vorstand zu übergeben. Das Amt werde diesen Prozess, wo nötig, begleiten und unterstützen. „Klar ist: Der Aktivspielplatz ist ein wichtiges Angebot für Kinder und Familien im Stadtteil – und dieses soll dauerhaft gesichert werden“, heißt es in der Stellungnahme der Stadt.