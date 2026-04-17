Aktivspielplatz in Stuttgart-Ost: Missmanagement und Klüngelei –Vorstand tritt nach schweren Vorwürfen zurück

Der Aki Raitelsberg ist häufiger geschlossen als geöffnet. Nun ist der Streit zwischen der Vereinsführung und einer Gruppe von Aki-Unterstützern eskaliert – und die Zukunft ungewiss.
Für eine Gruppe von Unterstützern des Aktivspielplatzes Raitelsberg in Stuttgart-Ost ist die Situation „nicht mehr länger hinnehmbar“ gewesen. So steht es in einem offenen Brief, den am Mittwochabend 48 Personen unterschrieben haben. Mehr als 60 Leute hatten sich getroffen. Armin Serwani, ehrenamtlicher Bezirksvorsteher von Stuttgart-Ost, hatte die Veranstaltung moderiert.