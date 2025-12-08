Aktivrente und mehr: Das ändert sich 2026 für Rentner

2026 bringt für Deutschlands Rentnerinnen und Rentner spürbare Veränderungen: Von der geplanten Aktivrente über die Rentenerhöhung bis hin zu neuen Vorsorgeideen der Bundesregierung. Was sicher kommt, was noch umstritten ist - und was es für Betroffene bedeutet.
Ab 2026 stehen für Millionen Ruheständler wichtige Neuerungen an. Einige Regelungen sind bereits beschlossen, andere befinden sich noch im parlamentarischen Verfahren. Besonders im Fokus: die kontrovers diskutierte Aktivrente. Hier gibt es die wichtigsten Änderungen auf einen Blick.