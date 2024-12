Proteste in Leonberg: Bosch: Die hehren Plänen sind der nackten Job-Angst gewichen

1 Hilferufe richten die Leonberger Boschler nicht nur an das Management, sondern auch an die Politik. Vor drei Jahren war hier noch das weltweite Zentrum für autonomes Fahren geplant. Jetzt ist vor allem von Abbau die Rede. Foto: Simon Granville

Vor dem imposanten Neubau des Technologie-Konzerns Bosch in Leonberg geben knapp 200 Beschäftigte ihren Sorgen Raum: Allein in Leonberg waren einst 4000 Menschen beim Unternehmen angestellt – diese Zahl schrumpft drastisch.











Der terrassenförmige Bosch-Neubau liegt mitten im Leonberger Zentrum. Drei große Einkaufsmärkte, ein Baumarkt und eine stark frequentierte Tankstelle sind in unmittelbarer Nachbarschaft. So wundern sich nicht wenige Passanten und Autofahrer am Donnerstagmittag über den gut gefüllten Vorplatz der neuen Bosch-Zentrale für autonomes Fahren, die eigentlich den Aufbruch in eine neue Welt der Mobilität symbolisieren sollte.