Kinder-Spaß garantiert Schlechtwetter-Programm für Stuttgart

Schlechtwetter-Programm für Stuttgart

Von red 09. Mai 2018 - 14:39 Uhr

Wenn das Wetter draußen mies ist, schleicht sich bei Familien mit Kindern schnell die Langeweile ein. Damit das nicht passiert, haben wir Tipps für Unternehmungen für die ganze Familie gesammelt, bei denen man garantiert trocken bleibt.





Stuttgart - Viele Wolken und Regen - das Wetter am Vatertag soll ungemütlich werden. Schauer und nur mäßige Temperaturen an Christi Himmelfahrt laden nicht eben dazu ein, mit Bollerwagen, Bier und Bratwurst durch die Wälder um Stuttgart zu ziehen. Ähnlich sieht es in diesem Jahr leider auch für den Muttertag aus.

Wer Kinder hat, weiß, dass es langweilig werden kann, wenn man nur zu Hause sitzt und einem langsam aber sicher die Decke auf den Kopf fällt. Deshalb heißt es auch bei Schmuddelwetter: rausgehen und Neues erleben. In Stuttgart gibt es unzählige Möglichkeiten, wie man Tage mit tristem Wetter überstehen kann. Ob für Wissbegierige oder Sportfans – wir haben in der Bildergalerie einige Ideen für Familien gesammelt, von A wie Automobilmuseum bis Z wie Zoo.

Aufgelistet – die Tipps in unserer Bildergalerie:

– Planetarium Stuttgart

– Kindermuseum Junges Schloss

– Haus des Waldes in Stuttgart-Degerloch

– Wilhelma Stuttgart

– DAV-Kletterzentrum Stuttgart

– Mercedes-Benz-Museum

– Porsche-Museum

– Sensapolis Sindelfingen

– Fildorado Filderstadt

– Sprungbude in Stuttgart-Sommerrain