Aktiv im Rems-Murr-Kreis: 7 sportliche Freizeit-Tipps für die ganze Familie

Vom Winners Dome bis zur Rems-Tour mit dem Waterbike: Diese sportlichen Ausflugsziele lassen Kinderherzen höherschlagen – und bringen Eltern ins Schwitzen.

Ob schweißtreibend an der Kletterwand, spielerisch mit dem Paddel auf der Rems oder entspannt beim Nordic Walking durch die Weinberge: Der Rems-Murr-Kreis bietet viele Möglichkeiten, sich draußen oder drinnen sportlich zu betätigen. Viele der Angebote lassen sich spontan besuchen und lohnen sich als Ausflug mit Familie oder Freundeskreis. Wer die Region also nicht nur spazierend, sondern aktiv erleben möchte, findet hier sieben sorgfältig ausgewählte Tipps – mit allen wichtigen Infos auf einen Blick.

1. Sportpark Rems in Schorndorf Familiensportpfad im Sportpark Rems Foto: Gottfried Stoppel Der Sportpark Rems ist eine der größten und vielseitigsten Sportanlagen im Kreis. Neben Leichtathletikbahn, Freiluft-Fitness, Skater-Areal und Finnenbahn gibt es die AOK-Arena für Bubble Soccer und kleine Turniere. Wer möchte, kann Padel-Tennis auf neu gebauten Courts spielen oder mit dem Mountainbike durch die Pumptrack-Anlage jagen. Die Anlage ist großzügig, gut gepflegt und liegt am grünen Rand der Stadt – bestens geeignet für Familien, Gruppen und Einzeltrainierende.

Anfahrt: S-Bahn bis Schorndorf, ca. 10 Min. Fußweg, ausreichend kostenfreie Parkplätze direkt am Gelände

S-Bahn bis Schorndorf, ca. 10 Min. Fußweg, ausreichend kostenfreie Parkplätze direkt am Gelände Kosten: Je nach Angebot (z. B. Padel ab 24 €/Stunde)

Je nach Angebot (z. B. Padel ab 24 €/Stunde) Essen: Restaurant „Platzhirsch“ mit Terrasse im Sportpark

Restaurant „Platzhirsch“ mit Terrasse im Sportpark Kontakt: SG Schorndorf e.V., Tel. 07181/9698080, www.sg-schorndorf.de

SG Schorndorf e.V., Tel. 07181/9698080, www.sg-schorndorf.de Besonderheiten: Vielfältige Outdoor- und Indoor-Sportmöglichkeiten, familienfreundlich, barrierearm

2. Wassersport mit „Die Zugvögel“ (Weinstadt/Waiblingen)

Mit dem SUP-Board oder dem Kanu auf der Rems Foto: Gottfried Stoppel

Mit dem Kajak, SUP-Board oder Waterbike auf der Rems unterwegs sein – das bieten Die Zugvögel. Die Touren sind familienfreundlich, für Anfänger geeignet und führen durch eine idyllische Flusslandschaft zwischen Weinstadt-Endersbach und Waiblingen. Neben dem Einzelverleih gibt es Gruppenangebote, Kinderfahrten, Spiele und geführte Touren. Wer sich auf dem Wasser bewegt, entdeckt die Region aus einer ganz anderen Perspektive.

Anfahrt: S-Bahn bis Weinstadt-Endersbach, 5 Min. Fußweg, Kostenfreie Stellplätze am Ufer

S-Bahn bis Weinstadt-Endersbach, 5 Min. Fußweg, Kostenfreie Stellplätze am Ufer Kosten: ab ca. 20 €/Person für 2 Stunden inkl. Ausrüstung

ab ca. 20 €/Person für 2 Stunden inkl. Ausrüstung Essen: Biergarten „Schwanen“ direkt an der Station

Biergarten „Schwanen“ direkt an der Station Kontakt: Tel. 07181/4548875, www.diezugvoegel.de

Tel. 07181/4548875, www.diezugvoegel.de Besonderheiten: Geeignet für Kinder ab 3 Jahren, umweltfreundlich, Gruppenangebote mit Spielcharakter

3. Active Garden Waiblingen – Bouldern, Ninja, Yoga

Im Active Garden gibt es auch eine Ninja-Warrior-Strecke. Foto: Gottfried Stoppel

Im Active Garden werden Ausdauer, Kraft und Balance spielerisch trainiert. Die Halle bietet eine große Boulderwand, eine originale Ninja-Warrior-Strecke und einen ruhigen Yoga-Raum – alles unter einem Dach. Kinder, Jugendliche und Erwachsene finden hier gleichermaßen passende Herausforderungen. Ob freies Training oder Kurs – das Angebot ist abwechslungsreich und professionell betreut.

Anfahrt: S-Bahn Waiblingen, dann ca. 10 Min. Fußweg, Parken: Direkt vor der Halle in der Düsseldorfer Straße 18

S-Bahn Waiblingen, dann ca. 10 Min. Fußweg, Parken: Direkt vor der Halle in der Düsseldorfer Straße 18 Kosten: Tageskarten und Zeitstaffelungen (z. B. 12–18 € für Erwachsene)

Tageskarten und Zeitstaffelungen (z. B. 12–18 € für Erwachsene) Essen: Kleines Bistro im Haus

Kleines Bistro im Haus Kontakt: Tel. 07151/2567448, www.active-garden.de

Tel. 07151/2567448, www.active-garden.de Besonderheiten: Ninja-Anlage einmalig in der Region, familienfreundlich, Kurse & Kindergeburtstage

4. Winners Dome in Winnenden

Der Winners Dome ist eine riesige, mehrstöckige Bewegungslandschaft – ideal für kleine und große Abenteurerinnen und Abenteurer. Es wird geklettert, balanciert, gerutscht und gesprungen. Die Anlage ist besonders bei Kindern und Jugendlichen beliebt, aber auch Erwachsene kommen bei der Vielzahl an Hindernissen ins Schwitzen. In den offenen Stunden kann das Gelände auch ohne Mitgliedschaft besucht werden.

Anfahrt: S-Bahn bis Winnenden, 15 Min. Fußweg oder mit dem Bus. Parken: Direkt am Gelände (Albertviller Straße 58)

S-Bahn bis Winnenden, 15 Min. Fußweg oder mit dem Bus. Parken: Direkt am Gelände (Albertviller Straße 58) Kosten: 1 h: 8 €, 1,5 h: 12 €, 2 h: 16 €

1 h: 8 €, 1,5 h: 12 €, 2 h: 16 € Essen: Snackbar im Sportpark

Snackbar im Sportpark Kontakt: Tel. 07195/583550, www.sv-winnenden.de/winners-dome

Tel. 07195/583550, www.sv-winnenden.de/winners-dome Besonderheiten: Hochseilelemente bis 10 m, Spiel & Sport in einem, für Kinder ab 5 Jahren

5. Klettergarten Stetten (DAV Remstal)

Naturfels-Klettern in Stetten Foto: Patricia Sigerist

Der Klettergarten Stetten ist ein Naturfels aus Sandstein, in den rund 70 Routen in verschiedenen Schwierigkeitsgraden eingearbeitet sind. Er liegt oberhalb der Weinberge von Kernen-Stetten und bietet einen weiten Blick über das Remstal. Der Zugang ist kostenfrei, das Gelände naturbelassen und ruhig – ein echter Geheimtipp für geübte Kletterer.

Anfahrt: Regionalbahn bis Stetten-Beinstein, dann ca. 20 Min. Fußweg. Parken: Am Ortsrand von Stetten

Regionalbahn bis Stetten-Beinstein, dann ca. 20 Min. Fußweg. Parken: Am Ortsrand von Stetten Kosten: Kostenlos, Spenden erwünscht

Kostenlos, Spenden erwünscht Essen: Weinstube Häussermann oder Gasthof Löwen im Ort

Weinstube Häussermann oder Gasthof Löwen im Ort Kontakt: E-Mail: klettergarten@alpenverein-remstal.de, www.remstal.alpenverein-stuttgart.de

E-Mail: klettergarten@alpenverein-remstal.de, www.remstal.alpenverein-stuttgart.de Besonderheiten: Freier Zugang, Naturfels, für erfahrene Kletternde mit eigener Ausrüstung

6. Nordic Walking am Weinbergpanorama Strümpfelbach

Rund um Strümpfelbach gibt es malerische Aussichten. Foto: Gottfried Stoppel

Rund um das malerische Weinstadt-Strümpfelbach verlaufen mehrere Nordic-Walking-Strecken mit herrlichem Panorama. Je nach Route sind zwischen 4 und 10 Kilometer möglich, mit leichten bis mittleren Steigungen. Der Blick über Reben und Remstal motiviert – besonders im Morgenlicht oder bei Sonnenuntergang.

Anfahrt: S-Bahn bis Endersbach, weiter mit dem Bus nach Strümpfelbach. Parkplatz am Ortseingang

S-Bahn bis Endersbach, weiter mit dem Bus nach Strümpfelbach. Parkplatz am Ortseingang Kosten: Kostenlos

Kostenlos Essen: Weinstube Kuhnle oder Gasthof Löwen im Ort

Weinstube Kuhnle oder Gasthof Löwen im Ort Kontakt: Tourist-Info Weinstadt, Tel. 07151/69306, www.weinstadt.de

Tourist-Info Weinstadt, Tel. 07151/69306, www.weinstadt.de Besonderheiten: Drei ausgeschilderte Strecken, herrliche Ausblicke, gut kombinierbar mit Weinausschank

7. SGCube Kids Bewegungslandschaft, Weinstadt

Super-Rutsche im Cube in Weinstadt Foto: Gottfried Stoppel

Die SGCube Bewegungslandschaft ist ein überdachter Abenteuer-Parcours für Kinder – mit Kletterelementen, Trampolinen, Schaumstoffgruben und vielem mehr. Parallel dazu stehen für Erwachsene ein Fitnessbereich, Wellnessräume und Ruhezonen bereit. Die Halle liegt mit Blick auf die Weinberge und ist besonders beliebt für Familiennachmittage oder bewegungsreiche Kindergeburtstage.