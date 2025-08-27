Aktiv im Rems-Murr-Kreis: 7 sportliche Freizeit-Tipps für die ganze Familie

Vom Winners Dome bis zur Rems-Tour mit dem Waterbike: Diese sportlichen Ausflugsziele lassen Kinderherzen höherschlagen – und bringen Eltern ins Schwitzen.
Ob schweißtreibend an der Kletterwand, spielerisch mit dem Paddel auf der Rems oder entspannt beim Nordic Walking durch die Weinberge: Der Rems-Murr-Kreis bietet viele Möglichkeiten, sich draußen oder drinnen sportlich zu betätigen. Viele der Angebote lassen sich spontan besuchen und lohnen sich als Ausflug mit Familie oder Freundeskreis. Wer die Region also nicht nur spazierend, sondern aktiv erleben möchte, findet hier sieben sorgfältig ausgewählte Tipps – mit allen wichtigen Infos auf einen Blick.