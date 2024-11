Aktionswoche zum Re-Start: Heilbad Hoheneck öffnet nach drei Wochen wieder

Zum Start ab Montag, 25. November, steht in dem Bad in Ludwigsburg eine Gesund- & Aktiv-Woche für Bewegung und Entspannung auf dem Programm. Die Wartungs- und Reinigungsarbeiten sind abgeschlossen.

Im Heilbad Hoheneck in Ludwigsburg wurden die jährlichen Wartungs- und Reinigungsarbeiten an den Beckenfliesen abgeschlossen. Das teilen die Stadtwerke Ludwigsburg-Kornwestheim (SWLB) als Betreiber mit. Nachdem alle drei Becken grundgereinigt und neu befüllt wurden, öffnet das Bad wieder ab Montag, 25. November, um 10 Uhr. Der Brunnen im Heilbadpark mit Sole und Mineralwasser bleibt wegen Frostschutzes allerdings bis zum Frühjahr abgestellt.

Im Rahmen der Wiedereröffnung startet im Heilbad Hoheneck die „Gesund & Aktiv Woche“, die vom 25. bis 29. November ein Programm bietet, das laut Ankündigung im Zeichen von Bewegung und Entspannung steht. Zum regulären Eintrittspreis können die Gäste ohne vorherige Anmeldung das Angebot nutzen.

Entspannung mit und ohne Musik

Täglich ab 9.15 Uhr findet dabei ein umfangreiches Angebot an geführten Gymnastikübungen statt. Die Gäste haben stündlich die Wahl abwechselnd zwischen Gymnastik mit oder ohne Musik. Am Abend steht die Entspannung im Mittelpunkt. Dafür erklingt ab 19.15 Uhr Entspannungsmusik. Kombiniert mit Lichttherapie, sorgt dies für eine extra Portion Erholung. Ganztägig werden zudem Salzpeelings angeboten. Das Salz entfernt abgestorbene Hautschuppen und wirkt entzündungshemmend, zudem regt das Peeling die Blutzirkulation an.

Am Montag, 25. November, startet die Gymnastik mit Musik um 13.15 Uhr, die Entspannungsmusik beginnt an diesem Tag um 20.30 Uhr. Das Programm – Gymnastik mit Musik: 10.15, 13.15, 16.15, 19.15 Uhr, Gymnastik ohne Musik: 9.15, 11.15, 12.15, 14.15, 15.15, 17.15 18.15 Uhr, Entspannungsmusik mit Lichttherapie: 19.15 Uhr.

Auf der Messe gesund & aktiv im Forum am Schlosspark am Wochenende, 23. und 24. November, ist das Heilbad Hoheneck mit einem Stand vertreten. Dort gibt es Infos über Angebote wie Kurse, Gymnastik sowie Ausstattung und Infos über die gesundheitlichen Vorteile des Heilwassers. Besucher können sich einen der limitierten Gutscheine für einen freien Eintritt von drei Stunden für die Gesund- & Aktiv-Woche sichern.