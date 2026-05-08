Aktionswoche in Weinstadt: Warum Kinder diese Zwergziegen lieben – und wie Inklusion ganz nebenbei gelingt

In Weinstadt begegnen sich Kinder mit und ohne Beeinträchtigung beim Füttern und Pflegen von Zwergziegen. Das Projekt „Mosaik“ setzt auf Inklusion – und hat noch mehr vor.
Mit fröhlichem Gemecker wird man als Besucher schon von Weitem begrüßt. Das Empfangskomitee auf dem Außengelände des Kinder- und Familienzentrums am Sonnenhang, kurz Kifaz, sind fünf junge Zwergziegenböcke. Als Zicklein seien sie im September 2022 von einer Ziegenzucht im Schwarzwald nach Weinstadt-Beutelsbach gezogen, berichtet Sabine Salchow. Sie ist die stellvertretende Leiterin des Kifaz, das die Stiftung Großheppacher Schwesternschaft neben ihrem Mutterhaus errichtet hat.