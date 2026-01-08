Übung macht den Meister, auch bei der Demokratie. Die Waiblinger Aktionswoche „Wir sind bunt“ gibt mit vielen kostenlosen Workshops Gelegenheit zum Üben.
Das Sprichwort „Übung macht den Meister“ trifft auch auf Demokratie zu, findet Stefan Kraft, der Leiter des Waiblinger Kulturhauses Schwanen: „Demokratie ist eine Fähigkeit, die man lernen muss. Es ist wichtig, dass Jugendliche merken, dass sie etwas bewirken können.“ Die Aktionswoche „Wir sind bunt“, die vom 7. bis 13. Februar im Kulturhaus Schwanen läuft, bietet demnächst Gelegenheit dazu. Statt trockener Theorie geht es in dieser Woche mit vielen kostenfreien Workshops für Kinder, Jugendliche und Erwachsene ganz praktisch und lebensnah zur Sache.