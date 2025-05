Aktionswoche in Stuttgart: Tagesmütter wollen ein Zeichen setzen

1 Bundesweit werden mehr als 156 000 Mädchen und Jungen in der Kindertagespflege betreut. Foto: dpa/Stefan Sauer

Obwohl Kita-Plätze fehlen, sehen sich Tagesmütter in ihrer Existenz bedroht. Nun machen sie mit einer Aktion auf sich aufmerksam.











Es ist ein Widerspruch. In Stuttgart fehlen aktuell 1800 Kitaplätze für Kinder im Alter von null bis drei Jahren und 1100 Plätze für Kinder im Alter von drei bis sechs Jahren. Diese Zahlen nannte die Pressestelle der Stadt Ende März auf Anfrage unserer Zeitung. Gleichzeitig bangen viele Tagesmütter und -väter um ihre Existenz, weil sie ihre Plätze nicht mehr besetzt bekommen. Einige von ihnen haben sich in einer losen Gruppe zusammengetan. So wie bisher könne es nicht weitergehen, sagt die Sprecherin Melanie Wilke. Sie und ihre Mitstreiterinnen und Mitstreiter fordern das Jugendamt und die Stadt zum Gegenzusteuern auf. Anfang Mai gab es ein gemeinsames Treffen.