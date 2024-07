Aktionswoche der Verkehrssicherheit: Toter Winkel mitten in der Fußgängerzone

5 Horrorszenario auf dem Schlossplatz: Zum Glück wurde das Rad nur zur Veranschaulichung zwischen die Räder gelegt. Foto:

Das Polizeipräsidium Stuttgart und der ADAC Württemberg haben auf dem Schlossplatz in Stuttgart Passanten eindrucksvoll demonstriert, wie sehr die Sicht von LKW-Fahrern eingeschränkt ist. Moderne Assistenzsystem helfen zwar, sie sind aber in vielen Lastern nicht verbaut.











„Toter Winkel“ ist auf zwei großen, gelben Planen zu lesen, die am Donnerstag auf dem Schlossplatz links und rechts neben einem Lastwagen des Allgemeinen Deutschen Automobil-Clubs (ADAC) liegen. Sobald man in das Führerhaus klettert und hinter dem Steuer Platz nimmt, sind sie jedoch plötzlich nicht mehr in den beiden Haupt-Außenspiegeln zu sehen. Ebenso der kleine Leihroller, der für Demonstrationszwecke in Front des Dreiachsers gestellt wurde – weg, fast wie von Zauberhand. Selbst eine ganze Schulklasse könnte man in den drei Bereichen aus dem Sichtfeld verschwinden lassen.