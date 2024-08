Aktionswoche auch im Kreis Esslingen: Polizei verstärkt Tempokontrollen

1 Polizisten sind in dieser Woche verstärkt für Tempokontrollen unterwegs (Symbolfoto). Foto: dpa/Daniel Karmann

Wer es am Steuer mit den Tempolimits nicht so genau nimmt, läuft diese Woche noch mehr Gefahr, dafür belangt zu werden: Bis Sonntag sind Polizistinnen und Polizisten verstärkt mit Lasermessgerät und Co unterwegs – auch im Kreis Esslingen.











Raser auf den Straßen laufen in dieser Woche noch mehr Gefahr, für ihre Tempoverstöße belangt zu werden als ohnehin: Die Polizei verstärkt in dieser Woche ihre Geschwindigkeitsmessungen – auch im Kreis Esslingen, wie Christian Wörner von der Pressestelle des zuständigen Polizeipräsidiums Reutlingen bestätigt. Es sei zwar kein Blitzermarathon geplant, wie er einmal jährlich in der Regel im Frühjahr stattfindet: zuletzt war im April an 24 Stunden mit großem Personaleinsatz kontrolliert worden. Vielmehr werden die Aktivitäten im ganzen Präsidium eine ganze Woche lang verstärkt. Es gebe Kontrollen mit stationären Großgeräten, mit dem mobilen sogenannten Enforcement-Trailer und viele Polizistinnen und Polizisten seien mit Laserhandmessgeräten im Einsatz. Zudem seien Videomessfahrzeuge auf den Straßen unterwegs. Wenn ein Raser oder eine Raserin auffalle, verfolgten die Beamten das Fahrzeug über eine bestimmte Strecke und filmten das Vorgehen, bevor der oder die Betroffene rausgezogen werde.