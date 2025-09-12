Aktionstage in der Wilhelma: Warum Ananas-Früchte aus dem Boden wachsen

Im Stuttgarter zoologisch-botanischen Garten gibt es am Samstag, 13. und Sonntag, 14. September Wissenswertes rund um tropische Nutzpflanzen zu erfahren.

Wer isst sie nicht gerne mal, Bananen im Müsli oder die Ananas als Nachtisch? Doch wie wachsen diese tropischen Nutzpflanzen? Wie kommt der Kakao vom Baum in die Tasse und warum wächst die Ananas direkt aus dem Boden? In der Stuttgarter Wilhelma gibt es dazu Antworten bei der Veranstaltungsreihe „Wilde Wochenenden“ in der Wilhelmaschule unweit des Maurischen Landhauses. Neben Früchten gibt es auch Gewürze, Getränke und sogar Kleidungsstücke aus exotischen Gewächsen.

In der Wilhelmaschule finden die Aktionstage zu den tropischen Nutzpflanzen statt. Foto: Iris Frey Das Team der Wilhelmaschule veranschaulicht dies und erklärt an dem Themenwochenende Hintergründe zu wichtigen Nutzpflanzen – von ihrem Anbau bis zu ihrer Verarbeitung. Das Team zeigt auch, welche Rolle die Globalisierung dabei spielt. Darüberhinaus erfahren Besucherinnen und Besucher mehr über die ökologischen Folgen, etwa beim Anbau von Palm- und Kokosöl. Auch für Kinder gibt es einiges zum Ausprobieren. Gegen einen Unkostenbeitrag von drei Euro können Fairtrade-Baumwolltaschen bedruckt werden.

Die Früchte des Kakao-Bams wachsen direkt am Stamm. Zu sehen im Maurischen Landhaus. Foto: Wilhelma

Vor oder nach dem Besuch in der Wilhelmaschule können die tropischen Nutzpflanzen in der Wilhelma live entdeckt werden: Im Maurischen Landhaus zum Beispiel gedeihen neben Bananen und Ananas auch Kaffeesträucher und Kakaobäume. Außerdem gibt es in den Freilandbeeten auf der Rückseite des historischen Gebäudes zahlreiche tropische Nutzpflanzen zu sehen. Noch bis in den Herbst hinein sorgt die Chili-Ausstellung im Wintergarten der historischen Gewächshauszeile für farbenfrohe und feurige Abwechslung.

Das Programm zum Themenwochenende „Tropische Nutzpflanzen“ findet am 13. und 14. September, jeweils von 11 bis 17 Uhr, in der Wilhelmaschule statt. Es ist ein kostenloses Zusatzangebot für alle Wilhelma-Besucher.