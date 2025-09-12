Aktionstage in der Wilhelma: Warum Ananas-Früchte aus dem Boden wachsen

Im Stuttgarter zoologisch-botanischen Garten gibt es am Samstag, 13. und Sonntag, 14. September Wissenswertes rund um tropische Nutzpflanzen zu erfahren.
Wer isst sie nicht gerne mal, Bananen im Müsli oder die Ananas als Nachtisch? Doch wie wachsen diese tropischen Nutzpflanzen? Wie kommt der Kakao vom Baum in die Tasse und warum wächst die Ananas direkt aus dem Boden? In der Stuttgarter Wilhelma gibt es dazu Antworten bei der Veranstaltungsreihe „Wilde Wochenenden“ in der Wilhelmaschule unweit des Maurischen Landhauses. Neben Früchten gibt es auch Gewürze, Getränke und sogar Kleidungsstücke aus exotischen Gewächsen.