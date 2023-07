1 Die verkaufsoffenen Sonntage in Marbach sind vorerst Geschichte. Foto: Archiv (Avanti/Ralf Poller

In Marbach fällt der Aktionstag im November aus. Auch, weil Händler sich davon keinen Mehrwert versprechen. Ludwigsburg und Steinheim setzen weiter auf die Events.









Link kopiert

Diesen Artikel teilen











Für viele Bürger dürfte diese Nachricht eine bittere Pille gewesen sein: Unlängst teilte die Interessengemeinschaft der Selbständigen in Marbach (IGS) mit, keinen Verkaufsoffenen Sonntag mehr stemmen zu können. Die Stadtverwaltung findet diesen Schritt ebenfalls bedauerlich, wie Bürgermeister Jan Trost erklärt. Immerhin sei „doch in der Zeit vor Corona an diesen Sonntagen immer sehr viel los in der Innenstadt“ gewesen.