Aktionstag vor dem Rathaus: Wohnungslos in Stuttgart – was tun, wenn man sein Zuhause verliert?

Sparen bei denen, die selbst nichts haben? Mehrere Stuttgarter Initiativen halten dagegen – mit Informationen und konkreten Hilfsangeboten wie Haarschnitten, Kleidung und Essen.
Wie kommen Menschen durch den Tag, die kein Zuhause mehr haben? Wo schlafen sie? Zu den derzeit drängendsten Themen der Gegenwart zählen Wohnungsnot und Obdachlosigkeit. Auch oder besonders in der Landeshauptstadt. Ein breites Bündnis aus sozialen Organisationen wie Caritas, Evangelischer Gesellschaft, Vesperkirche und weiteren Initiativen und Engagierten lädt deshalb anlässlich des Internationalen Tags der Wohnungslosen am Donnerstag, 11. September, zu einer Aktionswoche zur Obdachlosigkeit in Stuttgart ein.