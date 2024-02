Protest-Aktionen in Stuttgart: Demos gegen rechts in drei Stadtbezirken

1 Demo auf dem Erwin-Schoettle-Platz in Stuttgart. Foto: jse

Auch in Stuttgart wurde am Samstag wieder gegen Rechtsextremismus demonstriert. Das Bündnis „Stuttgart gegen rechts“ hatte zu Kundgebungen an drei Orten in der Stadt aufgerufen.











Link kopiert



Am dritten Wochenende in Folge ist in Stuttgart gegen Rechtsextremismus demonstriert worden: Das Aktionsbündnis „Stuttgart gegen rechts“, das auch Veranstalter der Großdemonstration vor zwei Wochen auf dem Schlossplatz mit schätzungsweise 20.000 Teilnehmern war, hatte für diesen Samstag in mehreren Stadtbezirken zu einem „Aktionstag gegen die rechte Welle“ geladen.