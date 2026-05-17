Aktionstag in Waiblingen: Wie ein Selfie, nur besser – reger Andrang beim Porträttag in der Galerie Stihl

Selfies hat wohl jeder auf dem Handy. Doch wie wäre es stattdessen mit einem echten Porträt eines Künstlers? In der Galerie Stihl gab es die Möglichkeit am Internationalen Museumstag.
Die Zeit ist um. Nici Halschke zieht das Blatt Papier aus der Schreibmaschine und gibt es weiter an Julia Lenzmann, die passend zu den Zeilen, die ihre Kollegin in genau einer Minute über ihr Gegenüber verfasst hat, blind eine Zeichnung anfertigt. Man ahnt es schon – wieder sind dafür nur 60 Sekunden zur Verfügung. Ausreichend Zeit aber, um beispielsweise die kleine Alma in Aquarellfarben gekonnt als „flinke und pfiffige Haselmaus“ aufs Papier zu bringen.