Aktionstag in der Wilhelma: Wo der Meister der Tarnung lebt

Am Sonntag, 11. August, findet in der Wilhelma das „Wilde Wochenende“ statt. Im Stuttgarter Zoo stehen dann Amphibien und Reptilien im Mittelpunkt.

Die Wilhelma veranstaltet am Sonntag, 11. August, wieder einen Thementag – dieses Mal geht es um Amphibien und Reptilien, und es wird über verschiedene Artenschutzprojekte informiert, darunter die Kampagne „Vietnamazing“, die sich der Artenvielfalt Vietnams widmet. Zu diesen Arten gehört der Vietnamesische Moosfrosch: Die außergewöhnliche Amphibie lebt zusammen mit der Krokodilschwanzechse im Terrarium im Aquarium-Haus des Stuttgarter Zoos. Beim Moosfrosch lohnt der zweite Blick, denn dank seiner guten Tarnung zwischen Blättern ist er nicht so leicht zu entdecken – seine Hautoberfläche sieht aus wie seine Umgebung und wirkt, wie sein Name suggeriert, wie Moos. Die „Vietnamazing“-Kampagne wurde vom europäischen Verband der Zoos und Aquarien (EAZA) und der Zoologischen Gesellschaft für Arten- und Populationsschutz (ZGAP) ins Leben gerufen. Zu den vietnamesischen Arten zählen auch der Krokodilmolch und die Annam-Sumpfschildkröte.

Themenschwerpunkt Zootier des Jahres – der Gecko

Ein weiterer Themenschwerpunkt ist der Gecko als „Zootier des Jahres“. Die Wilhelma ist eigenen Angaben zufolge in der höchsten Kategorie der Förderung dieser Kampagne, die jedes Jahr ein anderes Zootier in den Blickpunkt der Öffentlichkeit rückt und über die Arten, ihre Gefährdung und ihren Schutz informiert. Auch die Aktionsgemeinschaft Artenschutz (AGA) bietet beim Thementag Einblicke in das von der Wilhelma unterstützte Artenschutzprojekt Bahari Hai, das sich im kenianischen Watamu um den Schutz der Meeresschildkröten bemüht. Außerdem erklärt das Team der Wilhelmaschule mit Hilfe von Schlangenhäuten, Krokodileiern und Froschgelegen die Unterschiede zwischen Reptilien und Amphibien.

Begegnung mit einem Königspython

Für letztere spielt Wasser eine große Rolle: Denn die Larven fast aller Amphibien entwickeln sich in Gewässern und atmen zunächst mit Kiemen. Auch im Erwachsenenstadium ist Feuchtigkeit aufgrund ihrer dünnen, wasserdurchlässigen Haut in aller Regel von größter Bedeutung. Es gibt aber auch zahlreiche Reptilienarten, die am oder im Wasser leben, wie Wasserschildkröten oder Krokodile - sie gehören zu den größten Sonnenanbetern im Tierreich. Schlangen und Echsen sind oft an das Überleben in Trockengebieten und sogar Wüsten angepasst. Eines haben Amphibien und Reptilien allerdings gemeinsam: Sie sind wechselwarme Tiere und ihre Aktivität ist von der Außentemperatur abhängig. Beim Thementag können die Besucher einem lebenden Königspython aus nächster Nähe begegnen. Eine Leseecke, ein Basteltisch, Spiele und ein Quiz laden in der Wilhelmaschule zum Verweilen ein. Der Thementag dauert von 11 bis 17 Uhr und ist im Eintritt enthalten.