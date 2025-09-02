Aktionstag in der Wilhelma: Wie ich Orchideen und fleischfressende Pflanzen pflege

In der Stuttgarter Wilhelma gibt es am Samstag, 6. September, Vorträge und Aktionen rund um das Thema Orchideen und Insektivoren.
Sie zählen zu den kuriosen Pflanzen, die fleischfressenden Exemplare, auch Insektivoren genannt. In der Wilhelma sind sie im Haus für Vögel, Kleinsäuger und Insektivoren zu finden. Diesen Samstag gibt es rund um diese besonderen Pflanzen samt Orchideen einen besonderen Aktionstag. Wie der zoologisch-botanische Garten mitteilt, lädt mit der Ortsgruppe der Deutschen Orchideengesellschaft und der Gesellschaft für fleischfressende Pflanzen (GFP) der Fachbereich Botanik der Wilhelma zum Aktionstag „Orchideen & Insektivoren“ ein.