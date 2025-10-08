Aktionstag in Bietigheim: Begehbare Lunge soll vom Rauchen abschrecken

Bei einem Aktionstag für jedermann am 9. Oktober in Bietigheim-Bissingen (Kreis Ludwigsburg) werden die Folgen vom Rauchen aufgezeigt.

Einen Aktionstag zum Thema Lungenkrebs und zu verschiedenen Formen des Rauchens veranstalten am Donnerstag, 9. Oktober, im Beruflichen Schulzentrum Bietigheim-Bissingen (BSZ) das Gesundheitsdezernat des Landratsamts, die Suchtbeauftragte des Landratsamts sowie die Pneumologie der Thoraxklinik Ludwigsburg. Das Highlight des Aktionstags ist laut Ankündigung ein begehbares Lungenmodell. Schüler des BSZ, aber auch alle anderen Interessierten können die kostenlosen Angebote des Aktionstags nutzen.

Ziel des Aktionstags im Rahmen der Krebspräventionswochen des Landratsamt-Gesundheitsdezernats ist es, über die gesundheitlichen Folgen des Rauchens aufzuklären und Präventionswege aufzuzeigen – für Jugendliche wie auch Erwachsene.

Lungenmodell ist fünf Meter groß

Das über fünf Meter lange begehbare Lungenmodell kann man von 9 bis 18 Uhr ärztlich begleitet besichtigen. Beim Gang durch die Lunge sind der anatomische Aufbau der Luftröhre, Bronchien und Lungenbläschen sowie Krankheiten wie Asthma, Tuberkulose, Lungenentzündung, Lungenemphysem und Lungenkrebs zu sehen. Bei Mitmachformaten können die Besucher sich mit den gesundheitlichen Risiken des Rauchens sowie neuen Konsumformen wie E-Zigaretten, Shishas und Nikotin-Pouches auseinandersetzen.

Bis 15 Uhr ist das Modell vorwiegend den Schülern des BSZ vorbehalten. Externe Gruppen können sich ab 15 Uhr anmelden. Einzelne Interessierte brauchen keine Anmeldung. Die Angebote sind kostenlos.

Zwei Infoveranstaltungen

Am Vormittag finden von 9.30 bis 11 Uhr und von 11.20 bis 12.50 Uhr zwei Infoveranstaltungen statt mit Tobias Merk, Ärztlicher Direktor der Pneumologie, Cornelia Knapp, Beauftragte für Suchtprävention im Landratsamt, und Uschi Traub, Leiterin der Gesundheitsförderung beim Gesundheitsdezernat. Außerdem berichtet ein Betroffener von seiner Raucher- und Krebsgeschichte.

Anmeldung und weitere Infos zur Veranstaltung bei Mandy Bronner und Uschi Traub vom Fachbereich Gesundheitsförderung und -planung beim Gesundheitsdezernat unter 07141/1442520 oder gesundheitsfoerderung@landkreis-ludwigsburg.de.