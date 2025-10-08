Aktionstag in Bietigheim: Begehbare Lunge soll vom Rauchen abschrecken

Bei einem Aktionstag für jedermann am 9. Oktober in Bietigheim-Bissingen (Kreis Ludwigsburg) werden die Folgen vom Rauchen aufgezeigt.
Einen Aktionstag zum Thema Lungenkrebs und zu verschiedenen Formen des Rauchens veranstalten am Donnerstag, 9. Oktober, im Beruflichen Schulzentrum Bietigheim-Bissingen (BSZ) das Gesundheitsdezernat des Landratsamts, die Suchtbeauftragte des Landratsamts sowie die Pneumologie der Thoraxklinik Ludwigsburg. Das Highlight des Aktionstags ist laut Ankündigung ein begehbares Lungenmodell. Schüler des BSZ, aber auch alle anderen Interessierten können die kostenlosen Angebote des Aktionstags nutzen.