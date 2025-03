Aktionstag der IG Metall: Mehr als 20 000 Metaller am Samstag in der Innenstadt

Mehr als 20 000 Metaller am Samstag in der Innenstadt

1 Die Bühne vor dem Neuen Schloss ist bereitet – die IG Metall kann kommen. Foto: Lichtgut/Leif Piechowski

Der Stuttgarter Schlossplatz ist am Samstagmittag einer der großen Schauplätze beim bundesweiten Aktionstag der IG Metall. Nicht nur der politische Teil soll die Menschenmenge in den Bann ziehen – auch der musikalische Top-Act.











Wenn die IG Metall etwas auf die Beine stellt, dann macht sie keine halben Sachen. Dies gilt auch für ihren Aktionstag zum Erhalt guter Industriearbeitsplätze. Bundesweit sind an diesem Samstag fünf Großkundgebungen geplant – eine von ihnen in Stuttgart. Hier wird es somit eine der größten Veranstaltungen geben; die Gewerkschaft erwartet weit mehr als 20 000 Metaller, die in der Mittagszeit die Innenstadt bevölkern. Bundesweit wird eine „hohe fünfstellige Zahl“ von Teilnehmern erwartet – genauer festlegen mag man sich vorsichtshalber nicht.