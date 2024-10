Aktionsprogramm fürs Klima: Stuttgart gelingt es nicht, rechtzeitig 50 Millionen Euro auszugeben

1 Stuttgart soll bis 2035 emissionsfrei sein. Foto: Imago/imagebroker/Arnulf Hettrich

200 Millionen Euro standen für vier Jahre explizit für Klimaschutz-Projekte in Stuttgart zur Verfügung. Die Stadt spricht von einem gelungenen Programm, wobei am Ende noch viel Geld übrig ist.











Nach vier Jahren war das 200-Millionen-Euro-Programm zum Klimaschutz gerade in Fahrt gekommen, da ist es auch schon wieder rum. 2019 hatte der Gemeinderat auf Vorschlag des damaligen OB Fritz Kuhn (Grüne) einen üppigen Haushaltsüberschuss in das Aktionsprogramm „Weltklima in Not – Stuttgart handelt“ geschoben. Von 2020 bis 2023 sollte das Geld in Projekte und Maßnahmen fließen, die die klimaschädlichen Emissionen reduzieren. Das ist beinahe gelungen.