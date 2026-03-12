ZDF-Moderator Mitri Sirin hat Ausgrenzung früh am eigenen Leib erlebt. Heute unterstützt er den Aktionsmonat "März gegen Mobbing" - und setzt dabei auch auf die Kraft des Fußballs.
Als Moderator der "heute"-Nachrichten und des "ZDF-Morgenmagazins" gehört Mitri Sirin (54) seit Jahren zur ersten Reihe des deutschen Nachrichtenfernsehens. Neben seiner TV-Arbeit nutzt Sirin seine Bekanntheit auch für soziales Engagement. Aktuell unterstützt er den Aktionsmonat "März gegen Mobbing", den die Aktion Mensch mit Unterstützung der DFL Stiftung und des Vereins Lernort Stadion initiiert hat.