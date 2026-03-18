Aktionen in und um Leonberg: Frühjahrsputz in der Region: Hier kann mit angepackt werden
Bei den Frühjahrsputzeten sammeln Bürger Müll ein – für saubere und lebenswerte Gemeinden. Foto: Patricia Sigerist

In den kommenden Wochen rufen viele Kommunen zu gemeinsamen Putzaktionen auf – bei einigen locken sogar Belohnungen. Ein Überblick, wann und wo sauber gemacht wird.

Wenn die Sonne wieder wärmer wird, zieht es alle nach draußen – ob zum Picknick, zum Spaziergang oder einem Plausch auf der Parkbank. Damit der Aufenthalt in der Natur noch mehr Freude macht, rufen zahlreiche Städte und Gemeinden in der Region zu Frühjahrsputzaktionen auf – um Unrat zu beseitigen, den Zeitgenossen illegal entsorgt haben.

 

Bei den meisten Putzeten werden von den Orten Müllsäcke und Greifzangen zur Verfügung gestellt. Viel mehr braucht es auch nicht, um sich aktiv für eine saubere Umgebung einzusetzen – nur ein bisschen Zeit und Lust, an der frischen Luft etwas Gutes zu tun. Hier gibt es einen Überblick über anstehende Sammelaktionen.

Korntal-Münchingen: Putzaktion „Meine saubere Stadt“

Gleich drei Sammeltouren finden bei der Aktion „Meine saubere Stadt“ in Korntal-Münchingen statt. Treffpunkt ist am Samstag, 28. März, um 9.30 Uhr am Rathaus Korntal, am Rathaus Münchingen und am Offenen Treff Kallypso in Kallenberg.

Die Stadt stellt Eimer, Müllsäcke, Greifzangen und Warnwesten bereit. Interessierte können sich per E-Mail an wifoe@korntal-muenchingen.de oder telefonisch unter den Nummer 0711/83 67 34 01 anmelden. Organisiert wird die Aktion von der Wirtschaftsförderung, die damit das Projekt „Meine saubere Stadt“ aus dem Zukunftskonzept Korntal-Münchingen 2025 fortführt.

Friolzheim im Enzkreis: Flexible Flurputzete

Auch in Friolzheim sind die Bürger dazu aufgerufen, sich für die Sauberkeit in ihrer Gemeinde einzusetzen. Die Flurputzete ist für den Zeitraum zwischen Montag, 23., und Samstag, 28. März, anberaumt. Alle Helfer können selbst bestimmen, wann sie sammeln wollen. Auf Wunsch holt der Bauhof die vollen Müllsäcke ab.

Den Abschluss der Aktionswoche bildet ein gemeinsames Vesper für alle Mitwirkenden am Samstag, 28. März, um 12 Uhr im Schulungsraum der Feuerwehr im Obergeschoss des Gebäudes.

Wer an der Flurputzete teilnehmen möchte, meldet sich am besten per Mail an flurputzete@online.de oder telefonisch unter 0172/9 38 52 76.

Leonberger Stadtputzete: Preise für die fleißigsten Sammler

Bereits am Samstag, 21. März, heißt es wieder gemeinsam Müll sammeln bei der Putzete in der Engelbergstadt Leonberg. Treffpunkte sind der Belforter Platz vor dem Neuen Rathaus sowie die Ortschaftsverwaltungen in den Teilorten. Die Sammelaktion findet jeweils von 10 bis 12.30 Uhr statt.

Die Anmeldung ist per Formular bei der Stadtverwaltung möglich. Müllsäcke und Zangen für die Gruppen stellt der Baubetriebshof bereit, die bis zum 20. März nach telefonischer Absprache unter 0 71 52/9 90 35 01 abgeholt werden können. Eigene Handschuhe und Warnwesten sollten aber mitgebracht werden.

Besonders motivierend: Nach der Stadtputzete wird um 13 Uhr im Neuen Rathaus ein gemeinsames Mittagessen angeboten. Außerdem werden die fleißigsten Sammler ausgezeichnet, unter anderem für ausgefallenste Funde, das kreativste Gruppenfoto oder die meisten gesammelten Zigarettenkippen.

Mönsheim: Eine Fleckenputzete des BUND

Der Bund für Umwelt und Naturschutz (BUND) organisiert ebenfalls am Samstag, 21. März, eine Fleckenputzete in Mönsheim. Um 9 Uhr treffen sich alle, die mitmachen wollen, am Freibadparkplatz – egal, bei welchem Wetter. Wobei die Prognosen derzeit Sonne voraussehen.

Greifzangen und Müllsäcke gibt es vor Ort, Warnwesten und Handschuhe sollten hingegen mitgebracht werden. Außerdem ist festes Schuhwerk erwünscht – am besten auch Gummistiefel, damit der Grenzbach gesäubert werden kann. Gegen 12 Uhr endet die Flurputzete.

 