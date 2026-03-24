Aktionen im Breuningerland: Inspiration fürs Osterkörbchen – Workshops, Leckeres und digitale Schmetterlinge

Das Breuningerland in Ludwigsburg bietet vom 27. März bis zum 11. April verschiedenen Aktionen an. Dabei können die Besucher selbst kreativ werden und Tickets ergattern.
Das Breuningerland in Ludwigsburg bietet in der Osterzeit vom 23. März bis zum 11. April verschiedene Aktionen: von Leckereien zum Probieren über Workshops und Paint2Life bis hin zu einer besonderen Ticketaktion. „Mit dem Frühling wächst auch die Lust auf gemeinsame Erlebnisse“, so Center-Manager Oliver Heuchert. „Genau das möchten wir unseren Besucherinnen und Besuchern rund um Ostern mit einem vielfältigen Programm bieten.“