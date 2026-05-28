Erstmals seit 2019 hält die Deutsche Bank ihre Hauptversammlung in Präsenz ab. Das nutzen Kritiker für Proteste. Auch die geplante höhere Bezahlung der Aufsichtsräte ist nicht unumstritten.
Frankfurt/Main - Deutsche-Bank-Aufsichtsratschef Alexander Wynaendts sieht Deutschlands größtes Geldhaus auf dem Weg an die europäische Spitze. Es gebe viel Potenzial, noch weiter voranzukommen, sagte Wynaendts bei der ersten Präsenz-Hauptversammlung des Dax-Konzerns seit dem Vor-Corona-Jahr 2019, die von vereinzelten Protesten begleitet wurde.