Aktion zur Landtagswahl: Wer kommt gut an? Ludwigsburger Kandidaten stellen sich Erstwähler-Fragen

Die Direktkandidierenden für den Wahlkreis Ludwigsburg haben sich in Kornwestheim den Fragen von Erstwählern gestellt. Wer konnte aus Sicht der Jugendlichen punkten?
Hat die FDP auch ein Ziel im Klimaschutz? Sind SPD und CDU für oder gegen ein Social-Media-Verbot für Jugendliche? Und warum möchte die AfD alle Migranten loswerden? Diesen und anderen Fragen haben sich die Direktkandidierenden für den Wahlkreis Ludwigsburg bei einer Veranstaltung für Erstwähler im Kornwestheimer Jugendzentrum gestellt.