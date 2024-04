dm will Tausende Mitarbeiter als Wahlhelfer bezahlen

1 Die Drogeriemarktkette dm macht ihren Mitarbeitern ein Angebot zur Europawahl. Foto: imago images/Future Image/Christoph Hardt

Die Europawahl steht vor der Tür. Vielerorts werden dafür freiwillige Wahlhelfer gesucht. Die Drogeriemarktkette dm will Mitarbeiter motivieren – und zahlt die Rechnung.











Link kopiert



Die Drogeriemarktkette dm ruft Tausende ihrer Mitarbeiter dazu auf, sich bei der Europawahl als Wahlhelfer zu beteiligen. Wer sich von den bundesweit mehr als 50 000 Angestellten am 9. Juni ehrenamtlich als Freiwilliger engagiere, bekomme die geleisteten Stunden angerechnet, teilte das Unternehmen aus Karlsruhe mit. In den kommenden Wochen will dm intern bei den Mitarbeitern für das Wahlhelferamt werben. Angesprochen sind vor allem die jungen Angestellten.