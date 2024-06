1 Wer wie hier vergangenen Freitag beim Public Viewing im Marbacher Bootshaus ein Trikot der Deutschen trägt, kann am 19. Juni ins Schloss. Foto: Werner Kuhnle

An den Tagen, an denen in Stuttgart ein Spiel ist, kann man mit den Trikots der beteiligten Mannschaften kostenlos ins Residenzschloss – und bekommt eine Führung obendrauf.











König Fußball regiert auch im Ludwigsburger Residenzschloss. An allen Spieltagen in der baden-württembergischen Landeshauptstadt können Fußballbegeisterte das Residenzschloss Ludwigsburg kostenlos besuchen – dafür müssen sie nur eine Bedingung erfüllen: Fans, die ein Trikot der an dem Tag in Stuttgart spielenden Mannschaften tragen, erhalten freien Eintritt inklusive einer Schlossführung.