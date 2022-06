1 Am kommenden Samstag, 25. Juni, kann man in Stuttgart kostenlos mit Bus und Bahn fahren. (Symbolbild) Foto: IMAGO/Arnulf Hettrich

Neun Euro für den Nahverkehr? Es geht noch günstiger, zumindest in der VVS-Tarifzone 1 an diesem Samstag, 25. Juni. Dann fahren Busse und Bahnen zum Beispiel zur Langen Marktnacht, dem Kinder- und Familienfestival (Schlossplatz) und dem Wissenschaftsfestival kostenlos. Zur Zone gehören auch Fellbach und Korntal, wer von weiter außen kommt, löst an diesem Samstag einfach eine Zone weniger.

Die erste derartige Aktion hatte es im Mai zum Internationalen Trickfilmfestival gegeben. Ziel ist, nach den Coronabeschränkungen wieder mehr Menschen in die Stadt und den Handel in Schwung zu bringen. „Kostenloser Nahverkehr ist ein hervorragendes Mittel, um das Zentrum der Landeshauptstadt zu beleben“, sagt Citymanager Sven Hahn. Die Anreise günstiger zu machen sei einer der besten Wege, die Anziehungskraft der Stadt zu steigern und parallel positive Entwicklungen in Sachen Mobilität zu unterstützen, so Hahn.

„Wer mit uns anreist, muss sich keine Gedanken um hohe Spritpreise oder die Parkplätze machen“, wirbt Verbund-Geschäftsführer Thomas Hachenberger für die Aktion. Der Beschluss für die kostenfreie Fahrt war im Stuttgarter Gemeinderat Ende 2021 gefasst worden, lange bevor das 9-Euro-Ticket eingeführt wurde. Weitere kostenlose Fahrten soll es am 17. September und 5. November geben.