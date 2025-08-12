Aktion zum Glemseck 101: Seehaus in Leonberg: Umgebautes Motorrad wird verlost

Die Jugendlichen vom Leonberger Seehaus haben zum Glemseck 101 erneut ein Motorrad umgebaut. Es wird zugunsten der Opfer- und Traumaberatungsstellen verlost.
Eines der größten Motorradtreffen Europas steht bevor: das Glemseck 101. Vom 5. bis 7. September treffen sich Motorradbegeisterte aus der ganzen Welt am Glemseck in Leonberg. Neben dem Achtelmeilen-Rennen ist auch in diesem Jahr die Motorradverlosung wieder einer der Höhepunkte. Dieses Jahr wartet eine vom indischen Hersteller Royal Enfield für den Umbau gesponserte Maschine – einen Guerilla 450 Custom Roadster.