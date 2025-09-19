Aktion zum Ehrenamt: Stadt sucht den Filderstädter des Jahres – „Vorbilder für andere Menschen“

Die Filderstädter Bürgerstiftung lobt wieder einen Wettbewerb aus, um die Filderstädter des Jahres zu finden.
In Filderstadt engagieren sich viele Menschen ehrenamtlich und tun dies oft in aller Stille, teilt die Filderstädter Bürgerstiftung mit. „Für dieses Engagement gehört ihnen unsere Bewunderung, unsere Anerkennung und unser Dank“, sagt der Stiftungsvorsitzende Wolfgang Herb. Und: „Ohne diese Tatkraft, das Einstehen für Andere, die freiwillige uneigennützige Hilfe im Alltag, wäre vieles in Filderstadt nicht zu bewältigen.“