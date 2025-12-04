Aktion Weihnachtsmann& Co.: Wo Azubis Weihnachtswünsche erfüllen

Rund 400 Auszubildende helfen auf dem Stuttgarter Weihnachtsmarkt mit und verkaufen bei Weihnachtsmann und Co. Spielkettensägen und Weihnachtspunsch für die gute Sache.
Ein älteres Ehepaar nähert sich langsam dem großen Stand an der Königstraße auf dem Stuttgarter Weihnachtsmarkt, von dessen Dach ein riesiger Weihnachtsmann herunter blickt. Interessiert nehmen sie das Sortiment in Augenschein: „Was ist das denn, eine Kettensäge?“, fragen sie die beiden jungen Frauen, die hinter dem Tresen des Standes von Weihnachtsmann und Co. stehen, wo allerlei Geschenkartikel für den guten Zweck verkauft werden. „Ja eine Spielzeugkettensäge. Wäre das nicht etwas für Ihre Kinder?“, schlagen Vivien und Anna mit freundlichem Verkaufsgeschick vor.