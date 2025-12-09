Wie man über Generationengrenzen hinwegtanzt, zeigte die Benefizgala von Stuttgarter Ballett und Cranko-Schule im Opernhaus. Anlass dafür war der Abschied von Tadeusz Matacz.
Der Generationenvertrag ist, was die Rente betrifft, gerade in Frage gestellt; der demografische Wandel sorgt für Unwucht im System. Umso schöner deshalb, wenn auf der Bühne verschiedene Generationen im Einklang agieren. So geschehen am zweiten Adventssonntag im Opernhaus, als die Stars vom Stuttgarter Ballett und der Nachwuchs aus der John-Cranko-Schule gemeinsam bei der Aktion Weihnachten dieser Zeitung tanzten.