Aktion Weihnachten: Ein großer Dank an alle Spenderinnen und Spender

1 Die Benefizaktion läuft das ganze Jahr über. Foto: Lichtgut/Julian Rettig

Die Spendenaktion Aktion Weihnachten zieht Bilanz – das aktuelle Spendenergebnis steht fest. Und die Nothilfe kann weitergehen.

Es gibt gute Nachrichten von der Aktion Weihnachten, der Benefizaktion unserer Zeitung. Seit 54 Jahren leistet die Aktion Weihnachten unkompliziert Hilfe in der Not – und sie kann es weiterhin tun, dank der großen Spendenbereitschaft unserer Leserinnen und Leser und dank der treuen Unterstützung von Unternehmen und Stiftungen. Dank auch an das Stuttgarter Ballett und an die John-Cranko-Schule, die unsere Benefizaktion traditionell mit einer Ballettmatinee im Advent unterstützen, deren Erlös der Aktion Weihnachten zugute kommt. Dazu kommt die von Autor Joe Bauer organisierte „Nacht der Lieder“ im Theaterhaus und das Quempassingen der Bosch-Musikgruppen in der Stiftskirche am 9. Dezember – auch der Erlös dieser Veranstaltungen fließt an die Aktion Weihnachten. Ihnen allen wollen wir herzlich Danke sagen!

417 252 Euro sind bei der 55. Kampagne der Aktion Weihnachten auf den Spendenkonten eingegangen. Das bedeutet zwar einen Rückgang gegenüber dem Vorjahr – 470 414,06 Euro waren es beim Rekordergebnis von 2024/25 – aber es handelt sich immer noch um eines der besten Ergebnisse in der Geschichte der Aktion Weihnachten. Erstmals konnten die Leserinnen und Leser auch eine Online-Spendenfunktion nutzen. Auf diesem Weg kamen 20 732 Euro von 178 Spenderinnen und Spendern zusammen.

Einzelfallhilfe und Förderung sozialer Projekte

Die Aktion Weihnachten leistet seit 1971 Einzelfallhilfe für Menschen aus der Region Stuttgart, darüber hinaus fördert sie soziale Projekte und Initiativen – in diesem Jahr profitieren zum Beispiel die Opfer- und Traumaberatungsstellen des Vereins Seehaus und der Mittagstisch des Café 72 der Ambulanten Hilfe, einer Anlaufstelle für wohnungs- und obdachlose Menschen, deren Arbeit wir fördern. Aber auch Initiativen wie „Frühstück für Kinder“, die dafür sorgen, dass Kinder in der Schule ein Frühstück bekommen, werden von der Aktion Weihnachten unterstützt.

So können Sie spenden

Konten

Unter diesem Link können Sie direkt und unkompliziert für die Benefizaktion Aktion Weihnachten spenden: www.stn-hilft.de. Wer selbst überweisen will, die Konten lauten: Baden-Württembergische Bank, IBAN DE04 6005 0101 0002 3423 40, oder Schwäbische Bank, IBAN DE85 6002 0100 0000 0063 00. Sachspenden können wir aus logistischen Gründen leider nicht annehmen.

Berichte

Alle Artikel zur Spendenaktion finden Sie unter www.aktionweihnachten.