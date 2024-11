Aktion Weihnachten: Das bietet die Ballettgala im Opernhaus

„Alle Jahre wieder“ lautet der Titel eines beliebten Weihnachtslieds. Es erzählt von der Zuversicht des Glaubens, aber auch davon, dass Traditionen Leitfaden sein können und selbst auf unbekannten Wegen Orientierung geben. Auf diesem Spannungsfeld zwischen Vertrautem und Neuem sind auch Balletttänzer unterwegs. Dass sie alles zwischen dem Erbe des klassischen Balletts und der Herausforderung moderner Neukreationen tanzen dürfen, macht für die Stars des Stuttgarter Balletts den großen Reiz aus. Alle Tage wieder dieselben Rollen? Das käme für sie einem persönlichem Stillstand gleich.

Deshalb darf sich das Publikum der Benefizgala, bei der das Stuttgarter Ballett mit dem Nachwuchs aus der John-Cranko-Schule für die Aktion Weihnachten unserer Zeitung tanzt, alle Jahre wieder auf ein abwechslungsreiches Programm freuen. Das gilt auch für die Ausgabe 2024, am 8. Dezember im Opernhaus zu sehen. Junge Tänzer und Tänzerinnen in bekannten Rollen, aber ebenso Stars auf neuen Wegen sind in diesem Jahr bei Rollendebüts und bei Stuttgarter Premieren zu erleben.

Weihnachtliche Stimmung

Wie die Amerikanerin Mackenzie Brown und der Schwede Henrik Erikson. Seit die beiden noch als Gruppentänzer im Coronasommer 2021 Marco Goeckes Duett „Nachtmerrie“ zum Leuchten brachten, ist ihnen eine tolle Karriere geglückt. Jetzt gibt das Paar sein Debüt in Edward Clugs „Nussknacker“ und sorgt mit einem kurzen Einblick in Jürgen Roses Walnusswunderwelt für weihnachtliche Stimmung.

Darf bei der Weihnachtsgala nicht fehlen: Szene aus „Der Nussknacker“ Foto: SB/Roman Novitzky

Vom Zauber, der in jedem Anfang steckt, erzählt auch Veronika Verterich, die im Balkon-Pas-de-deux aus „Romeo und Julia“ erstmals die frisch verliebte Veroneserin tanzen darf und das an der Seite von David Moore tun wird. Fürs Stuttgarter Balletterbe stehen bei der Gala auch Auszüge aus John Crankos „Schwanensee“: Neben kleinen und großen Schwänen tanzen Martí Paixà und Mizuki Amemiya den Pas de deux aus dem zweiten Akt und bescheren dabei poetische Momente. Neue Tanzwege öffnet das Ballett sich und seinem Publikum mit Einblicken in die choreografische Werkstatt von Vittoria Girelli und David Dawson. Girellis „Formoria“ entstand 2022 für die Junioren des Balletts Zürich, nun feiert ein Auszug daraus Stuttgart-Premiere. Dawson erarbeitete „Symphony No. 2: Under the Trees’ Voices“ vergangene Saison in Stuttgart, bei der Gala zeigt der zweite Satz Ballett als virtuose Körperkunst.

Neues von Vittoria Girelli

Cranko-Schüler als Choreografen

Neben klassischen Variationen zum Beispiel aus Petipas „Satanella“ bringen auch die Cranko-Schüler viel Neues mit. So stellen sich die Akademie-Schüler Carson Willey und Justin Padilla mit den Uraufführungen „Minari“ und „Exit“ als Choreografen vor. Als Stuttgarter Erstaufführungen sind „Sinfonia in D“ von Stefania Sansavini und Valentina Falcini sowie „Arcadia“ von Marco Laudani zu sehen. Staunen machen wird das junge Paar, das Germinal Casados „Albinoni“ zeigt. Der kühn durchdachte Pas de deux zaubert zu einem Adagio des Barockkomponisten eine ungewöhnliche Figur nach der anderen herbei – als entzündeten sich Glanzlichter an einem Weihnachtsbaum.

Die Benefizgala für die Aktion Weihnachten unserer Zeitung ist am 8. Dezember im Opernhaus statt. Die Veranstaltung ist ausverkauft.

Info

Termin

Die Benefizgala für die Aktion Weihnachten unserer Zeitung findet am 8. Dezember im Opernhaus statt. Die Matinee beginnt um 11 Uhr und ist ausverkauft.