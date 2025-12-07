Aktion Weihnachten: Ballettgala verabschiedet sich stimmungsvoll von Tadeusz Matacz

Die Ballettgala für die Aktion Weihnachten unserer Zeitung war zugleich die Abschiedsvorstellung von Tadeusz Matacz. Der Direktor der Cranko-Schule geht am Jahresende in den Ruhestand.
Fast schon eine Tradition: Den zweiten Adventssonntag streichen sich Tanzfans im Kalender rot an, dann treten John-Cranko-Schule und Stuttgarter Ballett für die Aktion Weihnachten unserer Zeitung im Opernhaus auf. Weil die Matinee mit ungewöhnlichen Tanzbegegnungen einmalige Momente schenkt, waren die Karten auch in diesem Jahr in Windeseile weg.