Aktion Weihnachten 24/25: Hauptgewinn dank Lotto BW

1 Geschäftsführer Georg Wacker (rechts) und Jürgen Bock von der Benefizaktion bei der Spendenübergabe. Foto: Lichtgut/Max Kovalenko

Die Aktion Weihnachten, die Benefizaktion der Stuttgarter Nachrichten, freut sich über großzügige Spenden von Firmen und Privatleuten. Dazu gehört auch in diesem Jahr die Toto-Lotto GmbH Baden-Württemberg.

Bei der Staatlichen Toto-Lotto GmbH Baden-Württemberg ist man es gewohnt, Menschen glücklich zu machen. Das gilt regelmäßig auch für diejenigen, die von der Aktion Weihnachten unserer Zeitung unterstützt werden. Lotto-Geschäftsführer Georg Wacker (rechts) hat jetzt eine Spende in Höhe von 2500 Euro an Jürgen Bock, den zweiten Vorsitzenden der Benefizaktion, überreicht. Lotto BW gehört damit seit Jahren zu den treuen und großzügigen Helfern, wenn es darum geht, bedürftigen Menschen in der Region unter die Arme zu greifen.

So können auch Sie spenden

Konten



Die Aktion Weihnachten freut sich über jede Spende. Die Konten lauten: Baden-Württembergische Bank, IBAN DE04 6005 0101 0002 3423 40, oder Schwäbische Bank, IBAN DE85 6002 0100 0000 0063 00. Wenn Ihr Name als Spender in der gedruckten Zeitung veröffentlicht werden darf, vermerken Sie das bitte unbedingt bei der Überweisung. Alle Artikel zur laufenden Benefizaktion lesen Sie hier.