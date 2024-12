Aktion Weihnachten 24/25: GWG-Gruppe spendet 2000 Euro

1 Andreas Engelhardt (von links), Tom Hörner und Florian Preißler bei der Scheckübergabe Foto: Lichtgut/Leif Piechowski

Die Aktion Weihnachten, die Benefizaktion der Stuttgarter Nachrichten, freut sich über großzügige Spenden von Firmen und Privatleuten. Dazu gehört auch in diesem Jahr wieder die GWG-Gruppe.

Die Aktion Weihnachten freut sich über die Unterstützung der GWG-Gruppe. Den Scheck über 2000 Euro haben die Geschäftsführer Andreas Engelhardt (links) und Florian Preißler (rechts) an Tom Hörner aus dem Vorstand der Aktion Weihnachten übergeben. Die GWG-Gruppe spendet zum Jahresende traditionell an soziale Einrichtungen an den bundesweiten Standorten des Wohnungsunternehmens. Davon profitieren in Stuttgart zum Bespiel auch das Kinder- und Jugendhospiz und der Förderkreis krebskranke Kinder.

So können auch Sie spenden

Konten

Die Aktion Weihnachten freut sich über Spenden. Wenn Ihr Name als Spender veröffentlicht werden darf, vermerken Sie das unbedingt bei der Überweisung. Die Konten lauten: Baden-Württembergische Bank, IBAN DE04 6005 0101 0002 3423 40, oder Schwäbische Bank, IBAN DE85 6002 0100 0000 0063 00. Sachspenden können wir aus logistischen Gründen nicht annehmen. Alle Texte zur Aktion Weihnachten lesen Sie hier.