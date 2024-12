Aktion Weihnachten 24/25: Dürr unterstützt Bedürftige

1 Mathias Christen (rechts) übergibt einen symbolischen Spendenscheck an Jürgen Bock. Foto: Lichtgut/Leif Piechowski

Die Aktion Weihnachten, die Benefizaktion der Stuttgarter Nachrichten, freut sich über großzügige Spenden von Firmen und Privatleuten. Dazu gehört auch in diesem Jahr die Dürr Group aus Bietigheim-Bissingen.

Die Aktion Weihnachten freut sich über eine großzügige Spende der Dürr Group. Der Maschinen- und Anlagenbauer hat seine Unterstützung für Bedürftige in der Region Stuttgart in diesem Jahr sogar noch ausgebaut. Einen symbolischen Scheck in Höhe von 5000 Euro hat jetzt Unternehmenssprecher Mathias Christen an Jürgen Bock, zweiter Vorsitzender der Benefizaktion, übergeben.

So können auch Sie spenden

Konten

Die Aktion Weihnachten freut sich über Spenden. Wenn Ihr Name als Spender veröffentlicht werden darf, vermerken Sie das unbedingt bei der Überweisung. Die Konten lauten: Baden-Württembergische Bank, IBAN DE04 6005 0101 0002 3423 40, oder Schwäbische Bank, IBAN DE85 6002 0100 0000 0063 00. Sachspenden können wir aus logistischen Gründen nicht annehmen. Alle Texte zur Aktion Weihnachten lesen Sie hier.