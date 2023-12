Aktion Weihnachten 23/24: Sein ungewöhnliches Handwerk hat Ex-Drogenabhängigen gerettet

Man sieht Herrn H. die Härten in seinem Leben nicht an: dass er suchtkrank und wohnungslos war. Der Anfang 60-Jährige hat ein ungewöhnliches Hobby, das ihm die Benefizaktion ermöglicht hat. Doch jetzt haben sich seine Augen verschlechtert.

Herr H. öffnet die Tür zu seiner kleinen Einzimmerwohnung, die nicht nur sein Zuhause, sondern auch seine Werkstatt ist. „Das hier ist mein Leben“, sagt der Anfang 60-Jährige und zeigt auf das Tischchen neben dem Bett. Darauf befindet sich sein ganzer Stolz, eine kleine Drechselmaschine. An ihr verbringt er jeden Tag mehrere Stunden. „Ich liebe diese Arbeit“, sagt er. Letztlich habe sein Hobby ihn gerettet, glaubt er. Aus Bakelit stellt Herr H. in mühevoller Handarbeit vor allem Gebetsketten her. Für muslimische Männer seien diese ein typisches Accessoire sagt Herr H., der seit Ende der 1980er Jahre in Deutschland lebt.

Herr H. hat lange ein Leben mitten in der Gesellschaft geführt, nach der Ausbildung eine gute Arbeit als Maschinenkonstrukteur gefunden, geheiratet, zwei Kinder bekommen. Die Familie kaufte ein Haus in der Region Stuttgart, als die Tochter auf dem Gymnasium und der Sohn auf der Realschule war. Dann kam 2008 die Finanzkrise, Herr H. verlor – wie viele seiner Kollgen – seine Arbeit in dem großen Unternehmen, in dem er tätig war. Der große Wendepunkt sei aber im Jahr danach gekommen, als sein Sohn Zeuge eines Verbrechens wurde. Er habe das Erlebte nie verwunden. Das Familienleben sei damals gekippt. Es sei bei ihnen etwas kaputtgegangen, sagt Herr H. Dass sie dem Sohn nicht besser haben helfen können, wirft er sich bis heute vor.

„Sie sind kein Junkie“, sagt der Arzt zu seinem Patienten

Die Jahre danach verschwimmen in der Erinnerung. Herr H. musste noch eine Kündigung verkraften, dann trennte sich seine Frau von ihm. Er zog in eine kleine Wohnung, das Haus konnten sie nicht halten, es wurde zwangsversteigert. Er verfiel dem Alkohol. Irgendwann habe er mit einem Freund auch Härteres ausprobiert. Er wurde drogensüchtig, dann wohnungslos. Der absolute Tiefpunkt war, als er „acht oder neun Nächte“ draußen auf einer Parkbank in Stuttgart verbrachte. Wirklich geschlafen habe er nicht. Er suchte Hilfe und kam in ein Heim für wohnungslose Männer. Er weiß noch, wie eine Sozialarbeiterin meinte: „Die erste Nacht werden Sie hier wahrscheinlich kaum schlafen.“ Nach den schlechten Nächten zuvor sei er hingegen in tiefen Schlaf gefallen.

Man vermittelte ihn an einen Stuttgarter Substitutionsarzt, der heute im Ruhestand ist: „ein wunderbarer Mensch“. Der Arzt habe ihn angesehen und gesagt: „Sie sind kein Junkie.“ Er glaubte an Herrn H., nahm ihn einmal sogar mit in die Oper. Der Arzt sollte recht behalten. Herr H. wurde nicht rückfällig, er ist bis heute im Substitutionsprogramm. Man sieht ihm die Härten des Lebens erstaunlicherweise auch nicht an, sie haben sich nicht in sein Gesicht geprägt. Er habe nicht so lange Heroin konsumiert wie andere, vielleicht acht Monate lang, meint der gepflegte Herr H.

Die Augen von Herrn H. haben sich verschlechtert

In der Werkstatt des Hans-Sachs-Hauses, wohin er 2016 umzog, fand er zu sich. 2018 konnte er in eine kleine Wohnung umziehen. Er kommt aber jeden Tag weiterhin in die Werkstatt, wo er an einer Beschäftigungsmaßnahme teilnimmt. In seiner Freizeit sitzt er, wenn er nicht malt, am liebsten an seiner Drechselmaschine, die er vor einem Jahr über die Spendenaktion finanziert bekommen hat. Ein „Traum“ habe sich dadurch für ihn erfüllt. Für ihn ist diese Arbeit regelrecht meditativ. Wenn er altes Besteck mit Bakelit-Griff findet, kauft er es und fertigt daraus Perlen. „Schmuck hat mich schon immer interessiert“, sagt Herr H. und zeigt mit Begeisterung seine Werke – und wie schön die polierten Perlen schimmern. Auch aus einer Billardkugel hat er schon eine Gebetskette gefertigt. „Es ist eine Geduldsarbeit“, nennt er das Geheimnis, „man muss ganz ruhig bleiben.“ Wenn man nicht gut drauf sei, sehe man das sofort.

Weil sich die Augen von Herr H. verschlechtert haben und er eine Gleitsichtbrille benötigt, hat das Hans-Sachs-Haus noch einmal einen Antrag bei der Aktion Weihnachten für ihn gestellt. Darin bittet die Einrichtung um Spenden für den Kauf der Brille.

