Aktion WEihnachten 2025/26: Volksbank Stuttgart spendet 10 000 Euro

Die Aktion Weihnachten, die Benefizaktion der Stuttgarter Nachrichten, freut sich über großzügige Spenden. Dazu trägt auch in diesem Jahr wieder die Volksbank Stuttgart bei.

Die Volksbank Stuttgart ist verlässlich mit dabei, wenn die Aktion Weihnachten, die Benefizaktion unserer Zeitung, in der Vorweihnachtszeit um Spenden für bedürftige Menschen in Stuttgart und der Region bittet: 10 000 Euro steuert die Volksbank bei. Martin Rith, Direktor Regionaldirektionen Privatkunden Stuttgart-Mitte/Filder (rechts), und Jürgen Schiller, Regionaldirektor Firmenkunden Stuttgart-Mitte/Filder (links) überbrachten dem Vorsitzenden der Aktion Weihnachten, Jan Sellner (Mitte), jetzt die gute Nachricht.

So können Sie spenden Konten

Die Aktion Weihnachten freut sich über jede Spende. Die Konten lauten: Baden-Württembergische Bank, IBAN DE04 6005 0101 0002 3423 40, oder Schwäbische Bank, IBAN DE85 6002 0100 0000 0063 00.

Online

Über das Spendenportal stn-hilft.de kann man auch einfach und gezielt online spenden: per Sepa-Lastschriftverfahren, über den Zahlungsdienstleister Paypal oder über die Kreditkarte ist die Spende möglich.

Der Link zum Spendenportal lautet www.stn-hilft.de, alle Artikel zur Spendenaktion finden Sie unter www.aktionweihnachten.de