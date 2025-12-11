Aktion Weihnachten 2025/26: Transnet BW spendet 2500 Euro

1 Bescherung für die Aktion Weihnachten: Transnet-BW-Chef Werner Götz (rechts) und Jan Sellner, Vorsitzender der Benefizaktion der Stuttgarter Nachrichten. Foto: Claudia Halici

Die Aktion Weihnachten, die Benefizaktion der Stuttgarter Nachrichten, freut sich über großzügige Spenden von Privatleuten und Firmen. Dazu gehört auch Transnet BW.

Die Aktion Weihnachten freut sich über die anhaltende Unterstützung durch Transnet BW: Werner Götz, der Vorsitzende der Geschäftsführung des Übertragungsnetzbetreibers mit Sitz in Stuttgart (rechts), überreichte dem 1. Vorsitzenden der Aktion Weihnachten, Jan Sellner, jetzt einen symbolischen Spendenscheck über 2500 Euro – Geld das bedürftigen Menschen in Stuttgart und der Region unmittelbar zugute kommt. Herzlichen Dank!

So können Sie spenden Konten

Die Aktion Weihnachten freut sich über jede Spende. Die Konten lauten: Baden-Württembergische Bank, IBAN DE04 6005 0101 0002 3423 40, oder Schwäbische Bank, IBAN DE85 6002 0100 0000 0063 00.

Online

Über das Spendenportal stn-hilft.de kann man auch einfach und gezielt online spenden: per Sepa-Lastschriftverfahren, über den Zahlungsdienstleister Paypal oder über die Kreditkarte ist die Spende möglich.

Der Link zum Spendenportal lautet www.stn-hilft.de, alle Artikel zur Spendenaktion finden Sie unter www.aktionweihnachten.de